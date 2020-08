RS amanhece com 1°C; há chance de neve na próxima madrugada

O Rio Grande do Sul amanheceu com temperaturas baixas nesta quinta-feira (20). A cidade de São José dos Ausentes, na Serra, registrou 1°C. Houve também geada em alguns municípios. Ao longo do dia, uma massa de ar polar, que vem da Argentina, deixa a sensação térmica baixa. Há previsão de chuva congelada e neve nos locais mais altos da serra gaúcha.

Para a formação da neve, a combinação de dois fatores é essencial: frio e umidade. Por isso, a tendência é que o fenômeno seja observado entre quinta e sexta-feira (21).

Um termômetro em Cambará do Sul, na Serra, registrava -1°C no começo da manhã desta quinta. Outras cidades registraram também temperaturas baixas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Veja mais abaixo:

Porto Alegre: 7,9°C, com sensação de 3,5°C

Alegrete: 3°C, com sensação de -2,8°C

Bagé: 2,6°C, com sensação de -3,4°C

Bento Gonçalves: 5,1°C, com sensação de 0,1°C

Caçapava do Sul: 3,3°C, mesma sensação

Camaquã: 5,9°C, com sensação de 1,6°C

Cambará do Sul: 2,8°C, com sensação de -2,8°C

Campo Bom: 8,7°C, com sensação de 5,7°C

Canela: 2,6°C, com sensação de -2,7°C

Cruz Alta: 2,5°C, com sensação de -3,8°C

Dom Pedrito: 1,4°C, com sensação de -3,9°C

Ibirubá: 5°C, mesma sensação

Jaguarão: 1,8°C, com sensação de -4,6°C

Lagoa Vermelha: 4,9°C, com sensação de -1,1°C

Palmeira das Missões: 4,7°C, com sensação de -1,7°C

Passo Fundo: 5,8°C, com sensação de 0,4°C

Quaraí: 2,2°C, com sensação de -2,9°C

Rio Grande: 6,6°C, com sensação de 0,8°C

Rio Pardo: 6,2°C, com sensação de 2,6°C

Santa Maria: 5,5°C, mesma sensação

Santa Rosa: 3,5°C, com sensação de -2,8°C

Santa Vitória dos Palmar (Barra do Chuí): 1,1°C, com sensação de -6,4°C

Santiago: 2,5°C, com sensação de -3,7°C

Santo Augusto: 4,8°C, com sensação de -1,3°C

São Borja: 10,2°C, com sensação de 5,1°C

São Gabriel: 5,2°C, com sensação de 0,2°C

São José dos Ausentes: 1°C, mesma sensação

São Luiz Gonzaga: 3,6°C, com sensação de -1,6°C

São Vicente do Sul: 5,3°C, com sensação de -0,2°C

Serafina Corrêa: 5°C, com sensação de 1,2°C

Soledade: 5,9°C, com sensação de -0,3°C

Teutônia: 7,9°C, com sensação de 4,5°C

Torres: 9,8°C, com sensação de 4,9°C

Tupanciretã: 2°C, com sensação de -2,3°C

Uruguaiana: 2,2°C, com sensação de -3,5°C

Vacaria: 3,4°C, com sensação de -2,1°C

No Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, fez 5,3°C — Foto: Tainara Alba/RBS TV