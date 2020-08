Sansão, cão pitbull que teve as patas decepadas, se recupera bem e ganha casa nova

O cachorro Sansão, de 2 anos, que teve as patas traseiras decepadas em julho, se recupera bem em uma casa nova – construída especialmente para ele –, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Sansão ganha casa nova em Vespasiano, na Grande BH — Foto: Alex Ataújo/G1

A reportagem do G1 foi nesta quinta-feira (13) à cidade para ver como o pitbull está. De acordo com o tutor, o vendedor Nathan Braga, de 21 anos, ele se recupera bem, mas ainda precisa de cuidados veterinários.

Sansão se recupera de crueldade em casa nova, em Vespasiano, na Grande BH

Sansão recebe o carinho do tutor, Nathan Braga — Foto: Alex Araújo/G1

Nathan falou que o cachorro ainda passa por tratamentos ortopédicos e fisioterápicos, e que ainda faz uso de medicamentos como antibiótico e analgésico.

“A recuperação do Sansão está sendo muito boa. Ele é um cachorro muito forte, surpreendente a força de vontade dele. Ele ensina a gente também a passar pelas adversidades da vida”, diz o tutor.

Sansão no novo lar doce lar, em Vespasiano — Foto: Alex Araújo/G1

No geral, apesar de uma infecção no osso, que ainda persiste, Sansão se alimenta bem e tem muito espaço no quintal da casa.

Segundo Nathan, ele está pesando 25 quilos e utiliza a cadeira de rodas menos vezes porque consegue se movimentar pelo espaço.

Sansão recebeu a cadeira de rodas, doada por uma voluntária, no dia 9 de julho. — Foto: Ticiana Lima Dornas.

Espaço, por sinal, muito chique! Pintado de amarelo e com uma divisória de vidro, a nova casa de Sansão tem duas camas, brinquedos, banco de veludo, jardim e um cantinho onde fica a cadeira de rodas. Tudo bolado para agradar o campeão, que também tem acesso livre dentro da casa do tutor.

A família de Nathan pagou pelo espaço e ainda banca os medicamentos do pitbull, mas o atendimento veterinário que ele recebe é gratuito, por ser oferecido por um hospital universitário.

Agradecido, Nathan não se esquece da médica veterinária Júlia Mara Santiago, que prestou os primeiros socorros a Sansão em Vespasiano, antes de o animal ficar sob os cuidados de Ticiana Lima Dornas, em Belo Horizonte.

Nathan Braga, Sansão e veterinária Ticiana, no dia da alta do pitbull, em 25 de julho. — Foto: Alex Araújo/G1 Minas

Prótese

Nathan disse que os médicos veterinários avaliam qual o melhor tipo de prótese que Sansão vai usar futuramente.

O tutor falou que há duas possibilidades: a convencional ou a intraóssea, que será colocada na pata amputada que ficou com o maior pedaço de osso.

“Se for a intraóssea, o Sansão vai ser o primeiro cachorro no Brasil a usar. Coloca uma pino no osso, com cirurgia. Se for a convencional é aquela de encaixe. Os veterinários que estão cuidando dele estão estudando qual das duas será melhor”, explica Nathan.

E um carinho é sempre bem-vindo — Foto: Alex Araújo/G1

Situação jurídica

O advogado Wesley Souza Santos, que representa a família de Nathan, disse que o processo judicial está em fase de apuração e que os suspeitos assinaram na delegacia um termo circunstanciado de ocorrência (TCO), o que não cabe inquérito policial porque é considerado perante às leis “um crime de menor potencial ofensivo”. Se condenados pela Justiça, os suspeitos podem pegar de três meses a um ano de detenção.

“Mas acaba sendo convertido para serviços comunitários e pagamento de multa”, explica Santos.

O defensor informou que o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em Pedro Leopoldo, e a Delegacia de Polícia Civil, em São José da Lapa, ambos na Grande BH, estão no caso Sansão.

Sansão no quintal da casa nova — Foto: Alex Araújo/G1

Contudo, para o advogado, a pena máxima deve ser a detenção convertida em serviço comunitário e pagamento de multa, que já foi aplicada a um dos suspeitos. Um deles foi demitido por justa causa da empresa onde trabalhava.

Santos defende que as leis precisam ser mais rígidas para coibir os maus-tratos. Ele disse que o Projeto de Lei 134/18, que tramita no Senado Federal, poderia cobrar mais dos suspeitos. Em princípio, o advogado defende uma pena de prisão de quatro anos.

A reportagem entrou em contato com o MPMG desde a segunda-feira (10) mas, até a última atualização desta reportagem, não havia obtido retorno sobre o andamento das investigações.

Conforto: Sansão tem duas supercamas na casa nova — Foto: Alex Araújo/G1