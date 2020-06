Santa Casa de Estrela começa atender casos de covid hoje

A Santa Casa de Estrela d´Oeste inicia nesta quarta-feira, dia 24, atendimento especial aos munícipes de Estrela que apresentarem sintoma para o coronavírus. É uma iniciativa pioneira na cidade depois do avanço nos casos positivos para a infecção.

O provedor Armando Prado fará jus ao recurso recebido no Ministério da Saúde para o combate ao contágio. Ele declarou que uma equipe médica já foi contratada pela Santa Casa para atender esses pacientes com sintomas e até os funcionários do FrigoEstrela que apresentares sintomas.

Serão realizados testes rápidos, caso seja necessário e todo tipo de orientações médica sobre o coronavírus.

O atendimento terá início às 15h00 e vai até às 21h00, inclusivo nos finais de semana e feriados.

O anúncio já havia sido pelo portal rgiaonoroeste.com há vários dias a será copiado pela Prefeitura de Estrela d´Oeste.

“Estranho a Prefeitura anunciar somente agora, já que teve tempo hábil para abrir a UBS Central para atendimento dos sintomáticos até às 21h00”, disse Armando Prado.

RN