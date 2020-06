Santa Casa de Fernandópolis recebe 5 respiradores do Estado

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (29) a marca de 400 respiradores entregues às Santas Casas e hospitais filantrópicos do estado de São Paulo. O número inclui 26 equipamentos enviados hoje a serviços do interior aos distribuídos nas últimas semanas por meio de uma força-tarefa da Secretaria de Estado da Saúde.

Os 26 ventiladores pulmonares distribuídos hoje destinam-se à Associação Lar São Francisco de Assis da Providencia de Ilha Solteira (6); às Santas Casas de Leme (5), Fernandópolis (5) e de Santo Amaro (5), localizada na capital; à Associação de Caridade da Santa Casa de Misericórdia Imaculada Conceição, de Cândido Mota (3) e ao Hospital Beneficente São José de Herculândia (2).

“O Governo já entregou 2.374 novos respiradores em hospitais de todo Estado. Até o final de julho, nossa meta é ter três mil novos respiradores operando e funcionando no sistema público de saúde do Estado de São Paulo”, afirmou Doria.

Em parceria com a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (FEHOSP), 59 instituições filantrópicas ganham reforço com a chegada dos 400 novos equipamentos para apoiar os municípios no combate à COVID-19, em especial, cidades com menos de 100 mil e 50 mil habitantes.

“O aumento da capacidade hospitalar foi impactante em todo interior do estado. A ocupação de leitos foi inferior a 80% em todas as regiões. Hoje, atingimos o número mais baixo de letalidade do estado de São Paulo na série histórica, significando sucesso da estratégia da saúde e de atendimento hospitalar”, disse o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Os respiradores possibilitam a abertura de novos leitos de UTI, dobrando o número de vagas desde o início da pandemia do novo coronavírus e mais que dobrando a capacidade de Terapia Intensiva, ultrapassando 7 mil leitos de UTI. Com a chegada de mais equipamentos, a rede seguirá em franca ampliação.

A lista completa das Santas Casas e hospitais filantrópicos beneficiados pode ser conferida em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/respiradores-santa-casa.pdf.

Preparo dos respiradores

Os respiradores enviados para os hospitais passam por um processo completo de preparação e testagem no Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, no Centro de Convenções Rebouças, na capital.

No local, dezenas de equipamentos são desembalados, verificados, montados, testados, calibrados e rechecados diariamente. Depois desse processo, são encaminhados para os hospitais já em condições de uso imediato, com a exigência de que sejam instalados e usados para assistência aos pacientes com coronavírus.

A distribuição é técnica e feita para os locais com maior demanda de internações de casos da COVID-19, com estrutura e condição de abertura de novos leitos, permitindo ampliação da rede e da capacidade de atendimento. Novas remessas de respiradores serão entregues no decorrer de julho, permitindo assim um redirecionamento contínuo a outros municípios e hospitais de referência de todo o estado.

Rn