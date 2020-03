SANTA CASA DE FERNANDÓPOLIS SEGUE AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Caros colaboradores e população,

Considerando a atual pandemia de Coronavirus (COVID-19) e as recomendações feitas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde, a fim de melhor controlarmos os fluxos, a Santa Casa Fernandópolis adotará as seguintes medidas preventivas:

ACOMPANHANTES EM GERAL

Ficou definido que somente será permitido a entrada de apenas um acompanhante por paciente nas situações previstas em lei (menor de 18 anos, idosos a partir de 60 anos de idade e deficientes). Outras situações, somente por recomendação formal (por escrito) de médicos ou do serviço de enfermagem.

Acompanhantes que apresentem sintomas gripais não serão permitidos.

ACOMPANHANTES CENTRO OBSTÉTRICO

Ficou definido que somente será permitido a entrada de um acompanhante, de livre escolha da gestante.

Acompanhantes que apresentem sintomas gripais não serão permitidos.

VOLUNTÁRIOS

A partir de amanhã, dia 17, os trabalhos voluntários estarão suspensos temporariamente.

VISITAS RELIGIOSAS

A partir de amanhã, dia 17, as visitas religiosas individuais, em grupo e cultos estarão suspensos temporariamente.

VISITAS NA UTI

A partir de amanhã, dia 17, todas as visitas na UTI serão limitadas a somente um horário por dia, das 11h30 às 12h, e apenas um visitante, sem revezamento.

Visitantes que apresentem sintomas gripais não serão permitidos.

VISITAS NA ENFERMARIA

A partir de amanhã, dia 17, todas as visitas a enfermarias serão limitadas a somente um horário por dia, das 17h às 19h, e apenas um visitante por paciente, com direito a apenas um revezamento.

Visitantes que apresentem sintomas gripais não serão permitidos.

QUARTOS DE ISOLAMENTOS

Com acompanhante: não terá direito a visita.

Sem acompanhante: direito a uma visita por dia no horário das 17h às 19h.

VISITA DO IRMÃOZINHO

A partir de amanhã, dia 17, as visitas do irmãozinho estarão suspensas temporariamente.

PROJETO BEBÊ A BORDO

A partir de amanhã, dia 17, a realização do Projeto Bebê a Bordo, de visita das famílias grávidas ao hospital, estarão suspensos temporariamente.

VISITAS NO PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO

A partir de amanhã, dia 17, as visitas a pacientes no Pronto Socorro e Pronto Atendimento Particular e Convênios estarão suspensos temporariamente.

ESTÁGIOS

A partir de amanhã, dia 17, todos os estágios acadêmicos estarão suspensos temporariamente.

REPRESENTANTES COMERCIAS

A partir de amanhã, dia 17, as visitas de representantes comerciais para apresentação de produtos e vendas estarão suspensas temporariamente