Santa Casa de Jales segue sem vagas em leitos de UTI para Covid-19 e entra no segundo dia de colapso

O boletim da ocupação dos leitos da ala de síndromes gripais – dedicada aos suspeitos e positivos para Covid-19 – na Santa Casa de Jales, registra pelo segundo dia consecutivo a ocupação de 100% da UTI – Unidade de Terapia Intensiva. Nos leitos de enfermaria, o número subiu para 88,24%.

Os pacientes internados em UTI são: 3 de Jales, 2 de Três Fronteiras, 1 de Palmeira d’Oeste, 1 de Paranapuã, 1 de São Francisco, 1 de Urânia e 1 de São José do Rio Preto. Na enfermaria, são 6 pacientes de Jales, 3 de Palmeira d’Oeste, 1 de Urânia, 1 de Santa Fé do Sul, 1 de Votuporanga, 1 de Jaci e 1 de Monte Aprazível e 1 de São José do Rio Preto.

Essas cidades marcada em amarelo não pertencem a microrregião de atendimento da Santa Casa de Jales e por isso são identificadas como “outros” no boletim abaixo.

Este é o maior número de internados na unidade desde o início da pandemia.



FocoNews