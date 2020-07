Santa Casa de Jales suspende compra de 10 respiradores mecânicos com recursos do CMDCA

A Santa Casa de Jales firmou uma parceria inédita com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA – para aquisição de equipamentos, EPIs e insumo. No período da pandemia, foram feitas as solicitações para compra de dez monitores multiparâmetros e dez respiradores.



Os monitores chegaram ainda no final do mês de maio e seriam destinados para a ala de síndromes gripais da Santa Casa de Jales – que possui internações de pacientes suspeitos ou positivos para Covid-19. Os respiradores tinham previsão inicial de entrega ainda para a primeira quinzena de maio, sofreram atraso na entrega e os trâmites para aquisição dos dez equipamentos ficou travado durante todo este período.



Nesta segunda-feira, 6 de julho, em entrevista ao Jornal do Povo da Rádio Assunção FM, Rafael Carnaz, administrador da Santa Casa de Jales, disse que infelizmente a compra não será concluída. “Nós fizemos o pedido logo quando começou a pandemia, mas o governo federal fez a requisição de toda a importação e produção nacional para ele. Até por volta de setembro, final de setembro começo de outubro, a empresa não conseguiria honrar o compromisso. Então como recebemos o respirador do estado, em sessão de uso, utilizaremos estes respiradores!”, disse.



O recurso do CMDCA será ressarcido. Ainda sobre a estruturação da instituição para o enfrentamento ao coronavírus, Rafael disse que a próxima etapa que já foi iniciada e deve terminar nos próximos dias é de separar a UTI da enfermaria. “Isso representa que o local atual vai ter 17 leitos de enfermaria, hoje são 10. A UTI adulto passará para a Unidade II, com 10 leitos de quartos individuais evitando contato entre os suspeitos. Isso está sendo feito com o recurso que veio do Ministério da Saúde!”, finalizou.



O administrador também disse que o quadro de funcionários deve ser aumentado para o enfrentamento a Covid-19.

