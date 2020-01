Santa Casa e UB fecham internato e proíbe divulgação de valores

Em uma época de transparência com as constas públicas, principalmente na Santa Casa de Fernandópolis, a entidade e Universidade Brasil firmaram acordo sobre a prestação de serviço para o internato dos alunos do curso de Medicina e incluíram uma clausula no contrato proibindo a divulgação dos valores.

Os dois órgãos querem manter em segredo o acordo de pagamento, evitando que a imprensa, população de Fernandópolis, incluindo os alunos, tenham conhecimento dos valores acertados. A Universidade Brasil queria manter o pagamento de R$ 40 mil reais a Santa Casa, mas o hospital pleiteava muito mais.

Fica a dúvida se a atual diretoria da Santa Casa quer ser transparente com a população de Fernandópolis, que sempre contribuiu em campanhas institucionais para levantar recursos.

A noticia sobre o fato de “esconder os valores” não caiu bem no meio político, principalmente na Câmara de vereadores de Fernandópolis. Um vereador já informou que vai requerer uma cópia do contrato.

A Santa Casa, que recebe recursos públicos é obrigada a informar a população de seus atos, principalmente contratos firmados.

