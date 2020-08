Santa Casa segue com 100% de ocupação de leitos de UTI para Covid; HB tem 84%

Dados foram atualizados na manhã deste sábado (22)

A Santa Casa de Rio Preto segue neste sábado (22) com 100% de ocupação dos seus leitos de UTI destinados a atender pacientes com Covid. As informações foram atualizadas nesta manhã. Ao todo são 36 leitos.

Já a ocupação dos 46 leitos de enfermaria é de 80% na Santa Casa.

No Hospital de Base (HB), 116 leitos de UTI Covid (84% da capacidade) estão ocupados. A enfermaria está com 123 leitos atendendo pacientes (67% da capacidade).

Já no Hospital da Criança e Maternidade (HCM), 6 leitos (20%) estão ocupados com pacientes Covid. Nenhuma criança está internada na UTI do HCM.

A taxa de ocupação de leitos de UTI é o principal fator que determina a classificação de uma região no Plano São Paulo. A região de Rio Preto permaneceu na fase laranja na última sexta-feira (21).

Além da Santa Casa e do HB, os rio-pretenses da rede pública de saúde são atendidos nas UTIs montadas na UPA Jaguaré, UPA Santo Antônio e Hospital de Jaci.

Nesta semana, o provedor da Santa Casa, Nadim Cury, disse que a Covid ainda está num nível preocupante em Rio Preto. “Eu quero dizer uma coisa: não acabou a Covid. Vocês se cuidem, vai longe, não pensem que é brincadeira. São José do Rio Preto ainda está num nível alto. Esse negócio de falar que está abaixando está complicado você falar”, disse Cury.