Santa Fé do Sul registra a 3ª morte por consequências da Covid-19

26/06/2020 as 23:38 | Santa Fé do Sul | Foco NewsA Prefeitura de Santa Fé do Sul publicou a seguinte nota:

É com grande pesar que a Secretaria Municipal de Saúde da Estância Turística de Santa Fé do Sul, comunica mais um óbito por Covid-19, o terceiro registrado.

Trata-se de um homem de 83 anos que deu entrada na Santa Casa no início da noite desta sexta-feira passando mal e veio a óbito. Ele possuía comorbidades.

O exame do novo coronavírus foi realizado e testado como positivo. Todos os procedimentos necessários já estão sendo tomados junto à família.

Foconews