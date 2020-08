Santa Fé do Sul registra o 26º óbito por Covid 19

Informa Mais

a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Fé do Sul confirmou nesta sexta-feira, dia 21, mais um óbito por Covid-19, o 26º registrado no município. Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, de 84 anos que estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul, portador de comorbidades.

Desde o início da pandemia já foram contabilizados 656 casos positivos, com 508 curados. Hoje o município conta com 122 em tratamento, domiciliar (115), em enfermaria hospitalar (04) e em UTI (03). 48 pessoas estão em isolamento domiciliar aguardando resultados de exames.

Em sete dias aumentaram 86 casos de covid 19 na cidade e desde o dia 14 o número de pacientes curados também aumentou 79, na sexta passada foram registrados 22 óbitos e hoje são 26. Naquele dia haviam 100 pacientes aguardando resultado de exames e hoje 48 estão nestas condições de investigados.