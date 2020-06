Santa Salete confirma a primeira morte de idosa por complicações da Covid-19

A Secretaria de Saúde de Santa Salete confirmou para a reportagem do FocoNews o falecimento de uma idosa de 93 anos por complicações da Covid-19 neste domingo, 21 de junho. Ela estava internada na Santa Casa de Misericórdia de Jales e não resistiu.



Segundo as informações do boletim epidemiológico de Santa Salete, divulgado na manhã deste domingo, a cidade contabiliza 26 casos positivos.



Os nossos sentimentos aos familiares e amigos.

Foconews