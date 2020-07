Saúde explica a diferença entre os testes para Covid-19

Região Noroeste

O coronavírus (COVID-19) é identificado por meio de diferentes exames.

A Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis destaca que é fundamental que o munícipe relate verdadeiramente aos profissionais de saúde a data do início dos primeiros sintomas, pois somente assim, será solicitado corretamente o tipo de teste que deve ser realizado.

Veja a diferença entre os testes:

• Teste molecular: RT-PCR em tempo real (reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa): é o teste laboratorial de escolha para o diagnóstico de pacientes sintomáticos na fase aguda (entre o 3º e 7º dia de doença, preferencialmente). Um resultado positivo para este teste indica a presença de infecção pelo SARS-CoV-2, confirmando o diagnóstico de COVID-19.

• Testes imunológicos (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos): No momento, o Ministério da Saúde disponibilizou aos municípios o Teste Rápido por meio de ensaio imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM para a COVID-19, em amostras de sangue total. São testes qualitativos para triagem e auxílio diagnóstico. Embora a utilização deste teste seja possível a partir do 8º dia do início dos sintomas, é recomendável sua utilização ao redor do 14º dia do início dos sintomas, pois a maior sensibilidade e especificidade do teste são alcançadas neste momento. Existem outras alternativas de testes imunológicos disponíveis, que distinguem a presença do IgM e do IgG. A positividade destes testes permite inferir a fase da doença: a presença simultânea de IgM e IgG positivo indica infecção recente (e algum potencial infectante), enquanto que a presença apenas do IgG indica uma infecção mais antiga.

Quais são os sintomas?

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:

●Tosse

●Febre

●Coriza

●Dor de garganta

●Dificuldade para respirar