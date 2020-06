Se você comer 2 bananas por dia durante um mês: é isso que acontece com seu corpo

As bananas são uma das frutas mais baratas disponíveis, que contêm muitos minerais e vitaminas essenciais ao nosso corpo. Eles podem parecer baratos, mas são ricos em todos os tipos de nutrientes. Eu meio que amo a cena de macacos comendo bananas …

Eles, é claro, recebem um imenso suprimento de minerais e vitaminas da natureza … Isso é adorável, não é …

Não apenas para eles, mas também para nós também. Mas não precisamos tomar um número maior de bananas, uma ou duas por dia seria mais do que suficiente para um bom suprimento de vitaminas que nosso corpo precisa. Vamos ver quais são todos os benefícios de saúde das bananas…

A pressão arterial retornará ao normal

Comer uma ou duas bananas por dia pode verificar a pressão arterial do nosso corpo, ajudar na perda de peso, melhorar a visão e manter a saúde intestinal intacta. As bananas contêm açúcares naturais, sacarose e frutose, que lhes conferem um sabor doce.

Eles também são preenchidos com vitaminas, minerais e fibras, o que os torna uma adição saudável ao seu café da manhã, almoço e jantar.

Potência de nutrientes

As diferentes vitaminas disponíveis nas bananas são vitamina B6, vitamina C e também contêm minerais como manganês e potássio. As bananas podem nos proteger contra a aterosclerose com sua imensa contenção de potássio.

A aterosclerose é o estreitamento das artérias devido ao depósito de pragas ou espessamento das artérias. Existem aproximadamente 467 miligramas de potássio e 1 miligrama de sódio em cada banana. As bananas são boas para os tecidos cardiovasculares no coração.

Fonte muito alta de potássio

O potássio encontrado nas bananas é bom para melhorar a saúde óssea. Isso ocorre porque eles diminuem a quantidade de cálcio que está sendo liberada na urina. Eles também impedem que os ossos afinem a um ritmo mais rápido.

Mantém um coração saudável

Os nutrientes das bananas estão sujeitos a alterações quando amadurecem. Quando as bananas amadurecem e ficam amarelas escuras, os antioxidantes nas bananas aumentam. Isso protege nosso corpo contra doenças cardíacas e as chances de ocorrência de câncer são reduzidas.

Que tipo de banana você precisa tomar?

Normalmente, quando a banana amadurece ao máximo e a pele fica escura, nós as jogamos, pois não gostamos da textura dela. Mas um estudo recente realizado por pesquisadores do Japão mostra que as bananas maduras com casca escura produzem a maior quantidade de fator de necrose tumoral (TNF).

Este é um tipo de citocina que combate células tumorais anormais no corpo, estimulando a produção de glóbulos brancos e auxiliando as comunicações.

Portanto, é sempre bom que a banana seja consumida na sua forma mais madura, uma vez que é melhor para aumentar as propriedades de imunidade e anti-câncer. O fato é que bananas com manchas escuras são mais eficazes para melhorar a função dos glóbulos brancos.

Então, em vez de jogar fora as bananas amadurecidas, coma-as para obter um bom suprimento de diferentes minerais e nutrientes, para que possam ajudar nosso corpo contra muitas doenças.

Se você não gosta de tomar a banana, faça uma salada adicionando outras frutas como romã, maçã etc. Você também pode comer bananas com mel e tâmaras. Comer bananas durante a noite aliviaria os intestinos no dia seguinte e eliminaria facilmente os resíduos do corpo humano.

De maneira nítida, os benefícios das bananas podem ser dados pelos 7 pontos a seguir:

Alto teor de fibras Mantém um coração saudável Facilitar a indigestão Potência de nutrientes Fonte muito alta de potássio Mantém a pressão sanguínea Ajuda a combater a anemia.

Comer bananas diariamente pode ser uma fonte muito boa de potássio e outros minerais, mas também podem ser consumidos na forma de outras receitas mais saborosas, como bolos de banana, muffins de banana etc.

As bananas também contêm um alto teor de ferro que ajuda a combater a anemia, uma condição em que o número de glóbulos vermelhos na corrente sanguínea diminui. Ter bananas todos os dias aumentaria o teor de ferro da corrente sanguínea, diminuindo a possibilidade de anemia.

Tome pelo menos uma banana todos os dias e tente melhorar a saúde do seu corpo … Desfrute de uma dieta cheia de banana todos os dias !!!