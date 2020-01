Secretaria de Estado da Habitação abre inscrições para sorteio de 48 casas do Programa Nossa Casa em Pedranópolis

Os candidatos devem concorrer a uma das moradias por meio de aplicativo de celular ou pelo site da estatal paulista CDHU

A Secretaria de Estado da Habitação, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), abre entre os dias 16 e 20 de janeiro as inscrições para participação do sorteio de 48 unidades do Programa Nossa Casa na cidade de Pedranópolis, situada na região administrativa de São José do Rio Preto.

Para concorrer ao sorteio das casas, o pretendente deve fazer sua inscrição sempre por meio do aplicativo de celular Kaizala, disponível gratuitamente nas lojas App Store e Play Store, ou pelo site da CDHU (http://www.cdhu.sp.gov.br) .

A seleção dos beneficiados será feita por sorteios públicos classificatórios. Só poderá se candidatar a um imóvel quem estiver morando ou trabalhando na cidade que receberá o empreendimento e não pode ter sido beneficiado por nenhum programa habitacional. Outra exigência do programa é que o candidato esteja com o nome limpo, ou seja, sem nenhuma restrição de crédito para obter o financiamento ofertado pelas regras da Caixa Econômica Federal. Também não poderá possuir pendência com a Receita Federal.

Os imóveis vão atender famílias com renda entre 1,5 e 5 salários mínimos. A Secretaria de Habitação concederá subsídios de até R$ 40 mil, conforme a renda das famílias. Será possível contar ainda com subsídios federais e utilizar o FGTS no financiamento habitacional. Desta forma, o valor das prestações ficará compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

Os empreendimentos serão viabilizados pela modalidade Nossa Casa-CDHU, que prevê na primeira etapa a construção de 11 mil moradias em 113 cidades em parceria com a Caixa Econômica Federal. Nesta modalidade, os terrenos são ofertados pelos municípios e a construção das moradias é realizada com recursos da Caixa e da Secretaria da Habitação, por intermédio da Agência Paulista. A CDHU já fez o credenciamento de empresas para a execução de 7.278 unidades da primeira etapa.

“É um momento muito importante do Programa Nossa Casa, lançado no final do ano passado. A abertura dessas inscrições vai possibilitar à população carente o acesso a mais uma forma atendimento. Essas são as primeiras das 7.278 unidades já credenciadas e contempla a modalidade Nossa Casa – CDHU. E neste ano o programa será ampliado ainda mais com o desenvolvimento da outra modalidade, que é o Nossa Casa – Preço Social”, afirmou o secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary.

INSCRIÇÃO

O interessado em concorrer a um dos imóveis deverá acessar o site da CDHU (cdhu.sp.gov.br) e clicar no banner das inscrições. Em seguida, deve escolher o empreendimento da cidade onde estiverem abertas as inscrições. O candidato precisa prestar bem atenção, pois só poderá se inscrever no empreendimento do município em que mora ou trabalha.

Quem for realizar a inscrição via celular deve inserir o número de celular e será redirecionado para instalar o aplicativo Kaizala, que é gratuito e está disponível para Android e Iphone. Uma vez instalado, o interessado será incluído no grupo da CDHU e poderá efetivar a inscrição.

Para aqueles que preferirem fazer a inscrição no próprio site e só clicar em “Prefiro inscrever-me pelo site”, ao invés de incluir o número do celular. Na sequência, selecionar opção “Inscrição” e seguir as orientações. Será enviado o código de acesso por SMS ou ao e-mail informado e o interessado deve validar o código para abrir e preencher o formulário.

Ao concluir o processo, os candidatos receberão o número da inscrição pelo app e pelo e-mail informado. Será válida somente uma inscrição por família. Aqueles que participaram de outros sorteios da CDHU no município e não foram contemplados agora podem fazer nova inscrição pelo aplicativo de celular ou pela internet

Serviço: Inscrição para sorteio de 48 casas em Pedranópolis

Início: Às 9h45 do dia 16 de janeiro

Término: às 17h45 do dia 20 de janeiro

Canais de inscrição: Aplicativo de celular Kaisala ou site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br)



