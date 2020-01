Sem receber funcionários se concentram em frente a frigorifico de Fernandópolis

Sem receber a vários meses funcionarios do frigorifico de Fernandópolis estão concentrados em frente ao local

Nas primeiras horas da manha desta segunda feira (06/01) varios funcionários do frigorifico Premier Foods estão concentrados em frente ao local pedindo posicionamento da empresa sobre o pagamento e ticket que estão atrasados.

A alguns meses participamos de uma reunião com o proprietário do frigorifico que disse que não iri atrasar o salário dos funcionários, que estava fechando um grande negocio, após atrasar por uns dias o salário acabou pagando e apaziguando porém mais uma vez o salário esta atrasado, de acordo com um funcionário eles não dão um prazo para o pagamento e inclusive tem familias já passando necessidas devido o atrado do salario.

Até o momento da publicação dessa matério o Frigorifico ainda não tinha se manifestado

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...