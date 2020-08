Senador Flávio Bolsonaro testa positivo para o novo coronavírus

senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o filho Zero Um do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria do senador.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Ele está em isolamento, mas não apresenta sintomas. Além disso, o senador disse estar tomando hidroxicloroquina e azitromicina desde essa segunda-feira (24/8).

Flávio é o quarto do núcleo da família Bolsonaro a testar positivo para a Covid-19. Além dele, foram diagnosticados com a doença: o presidente Jair Bolsonaro; a primeira-dama Michelle Bolsonaro; e o filho Zero Quatro, Jair Renan Bolsonaro.