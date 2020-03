SENHORA DE 87 ANOS PASSA 8 HORAS POR DIA COSTURANDO MÁSCARAS PARA SEUS VIZINHOS.

Uma idosa de 87 anos, faz máscaras no Maranhão. Só que as máscaras que ela costura em casa são doadas para vizinhos que também estão no grupo de risco da doença – entre eles idosos, hipertensos e diabéticos.

Dona Bernarda Costa é de Santa Quitéria, município a 350 km da capital São Luís.

Ela conta que se sensibilizou com a falta de máscaras no mercado e resolveu dedicar o talento que tem na costura para ajudar a combater o vírus.

A maranhense confecciona as máscaras costurando em TNT e depois coloca os elásticos.

CUIDADO

É importante ressaltar que as máscaras de profissionais da saúde precisam ser esterilizadas e ter um filtro, mesmo aquelas que são fabricas em TNT.

O médico infectologista Francisco Ivanildo Oliveira Júnior alerta que as máscaras caseiras podem não ser tão eficazes para prevenção ao coronavírus.

“Sobre máscaras improvisadas, e temos visto muitos tutoriais delas na internet, elas não funcionam. Quando a pessoa começa a respirar dentro daquela máscara, ou principalmente falar, ela vai ficar úmida rapidamente e vai perder a eficácia. Nem papel, tecido ou qualquer outra forma improvisada”, disse em entrevista ao Bem Estar.

Fonte: Só notícia Boa