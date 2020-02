Sertanejo Henrique reage ao tratamento e apresenta melhora 13 dias depois do acidente

Empresário ligado à dupla de Henrique postou informação nas redes sociais

De acordo com informação postada pelo empresário Gustavo Sisto em suas redes sociais, o cantor Henrique, da dupla Netto e Henrique, que sofreu acidente de trânsito em Santa Fé do Sul no dia 8 de fevereiro, está evoluindo bem ao tratamento.

“Bom dia, hoje está sendo o melhor dia da recuperação do Henrique, segundo os médicos ele está respondendo aos comandos neurológicos e chegou abrir os olhos, já são 13 dias! Vai dar tudo certo”, disse Gustavo.

O cantor sofreu o acidente de carro enquanto dirigia por uma avenida em Santa Fé do Sul, a 190 km de Rio Preto, na madrugada deste sábado (8).

O carro bateu na traseira de uma caminhonete e na mesma hora acabou pegando fogo. O motorista da caminhonete não se feriu, já Henrique foi socorrido e encaminhado ao hospital por policiais.

A dupla sertaneja fez sucesso recentemente com um clipe lançado em janeiro, chamado “Forçar a barra”, com mais de 2 milhões de visualizações no Youtube. Além de “Love Não Oficial” e “Saudade Vem”.

Com informações de Jornal o Extra