Em vídeo no Instagram da dupla Matão e Mathias, Milionário aparece cantando com Cesar (que faz dupla com Paulinho) e também com Matão, que hoje canta com Mathias (que por anos fez dupla com Mato Grosso). Gilberto, da dupla com Gilmar, também esteve.

O encontro foi em Fernandópolis (SP) na casa de um dos amigos dos sertanejos, que relembraram também muitas histórias de shows nos longos anos das vitoriosas carreiras.

