Sete pessoas da mesma família são infectadas pelo coronavírus após festa em José Bonifácio

Sete pessoas da mesma família, entre elas uma idosa de 66 anos, foram infectadas com Covid-19 após participarem de uma festa, segundo informou a prefeitura de José Bonifácio nesta terça-feira (9). Ao todo, a cidade do interior paulista tem 31 casos.



Em um vídeo postado nas redes sociais, a chefe da Vigilância Epidemiológica Vera Minto chegou a alertar os moradores para terem consciência sobre a pandemia, já que José Bonifácio terminou a semana passada com 18 casos e aumentou para 31 nesta terça-feira.



“Entre esses 10 últimos casos positivos, sete estão ligados à mesma família. Quero alertar porque essa família teve uma festa, uma reunião, onde todos que estavam presentes e a maioria está apresentando sintomas. Gostaria de alarmar mais uma vez com a abertura do comércio, a população não está ciente do nosso problema”, afirma Vera Minto, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.



Ao G1, a Secretaria de Saúde de José Bonifácio afirmou que não considera um surto de Covid-19 na cidade, pois os sete novos contaminados que estavam presentes na festa não são moradores da mesma casa. O órgão ainda afirmou que os pacientes são primos, irmãos, casal de namorados, sendo quatro mulheres de 23, 66, 42 e 57 anos, e três homens de 43, 24 e 23 anos. Dos sete infectados, três estão internados, sendo um na enfermaria e dois na UTI do Hospital de Base.

