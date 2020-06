Sextou gera reclamações por aglomerações em Jales e região

Na linha de frente do combate a pandemia do novo coronavírus em Jales, uma fonte do FocoNews revelou que recebeu na noite desta sexta-feira, 26, a última do mês de junho, várias reclamações em seu telefone pessoal de aglomerações na cidade de Jales. Segundo a fonte, os moradores reclamaram de “som alto” e “aglomeração” em chácaras.

Uma internauta, revoltada, encaminhou a seguinte mensagem no WhatsApp do FocoNews: “Aqui na minha rua lotou de carro. O som alto foi até de madrugada. Acionei a polícia de forma anônima mas não sei se vieram. Sei que logo parou o som, porém tinha muita gente e parecem que não estão preocupados com a Covid! Aqui tem churrasco todo final de semana. Eu pago o guarda mas não adianta nada!”; relatou.

“Parque das Flores não param as festas em chácaras.Ontem a noite tinha som alto no bairro todo”, comentou outro internauta morador daquela região. Outra seguidora disse que possui amigas profissionais da saúde que “estão frequentando festinhas e até postando fotos nas redes sociais”.

Também recebemos as mesmas reclamações vindas de cidades como Santa Albertina, Estrela d´Oeste e Pontalinda.

A Secretaria de Saúde de Jales informou ao jornalismo da rádio Regional FM que deve disponibilizar, em breve, números de telefone que vão ficar a disposição da população especialmente nos finais de semana. A Polícia Militar também está atendendo ocorrências, principalmente quando são em casos de grandes aglomerações.

Jales contabiliza 184 casos positivos de Covid-19, dois óbitos e outras 157 notificações de casos suspeitos que aguardam resultado de seus exames.

Foconews