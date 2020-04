Simulação mostra como coronavírus circula pelos corredores de supermercados

Cientistas da Universidade Aalto, na Finlândia, criaram um vídeo que mostra como o coronavírus (covid-19) pode se espalhar por dois corredores de supermercados e infectar consumidores por até 6 minutos.

“Alguém infectado pelo coronavírus pode tossir e se afastar, mas deixa para trás uma nuvem com partículas extremamente pequenas carregando o coronavírus. Essas partículas podem acabar no trato respiratório de outras pessoas próximas ‘, disse o professor assistente da Universidade de Aalto, Ville Vuorinen, à revista Vogue.

Jussi Sane, especialista chefe do Instituto Finlandês de Saúde e Bem-Estar, disse: “os resultados preliminares obtidos destacam a importância das recomendações de que você fique em casa se não estiver bem e mantenha distância física com todos. As instruções também incluem tossir na manga ou em um lenço de papel e cuidar de uma boa higiene das mãos.”

O vídeo (assista abaixo) mostra que as gotículas se espalham por mais de um metro e meio atrás de você enquanto você caminha após um espirro. A nuvem carregada com covid-19 demora até seis minutos para se dissipar.