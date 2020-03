Síndromes gripais serão classificadas como coronavírus em Fernandópolis

A Secretaria Municipal de Saúde comunica que novas determinações para atendimento à população nos postos de saúde foram detalhadas pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (19).

A partir de agora, qualquer caso de síndrome gripal, resfriado ou quadro respiratório, por mais simples que seja, será tratado como coronavírus – Covid-19.

“Quem chegar às Unidades Básicas de Saúde com sintomas respiratórios associados ou não a febre terá máscara à disposição, será levado para isolamento e receberá a classificação de síndrome gripal. A partir daí, será tratada como se tivesse contraído o novo coronavírus. Quem apresentar quadro grave será encaminhado para atendimento de urgência ou emergência”, esclareceu o médico infectologista Dr. Márcio Gaggini.

As pessoas que procurarem o posto de saúde com sintomas leves serão medicados e liberados para isolamento domiciliar por duas semanas, com acompanhamento presencial ou por telefone a com os profissionais da Saúde. Idosos acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas e imunodeprimidos também devem seguir a ordem de distanciamento social.