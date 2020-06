Sitiante é multado após envenenar árvores nativas em Parisi

Um proprietário de uma área rural no município de Parisi, região de Votuporanga, vai responder na Justiça pelo crime de degradação de árvores nativas. Pelo menos em cinco árvores os policiais ambientais encontraram sinas de envenenamento.

O crime ambiental aconteceu em uma vegetação nativa de fragmento florestal, fora da Área de Preservação Permanente mediante pastoreio do gado, em área correspondente a 1,16 ha, em vegetação nativa secundária em estágio inicial de regeneração natural “Mata Atlântica”, localizada no bairro Córrego do Jacu.

O proprietário foi multado e vai responder o crime em liberdade.

O local foi interditado.

