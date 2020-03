SOBE O NUMERO DE CASOS SUSPEITOS DO COVID-19 EM FERNANDÓPOLIS

NOTA – Coronavírus

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comunica que seis pessoas, sendo 3 homens e 3 mulheres, estão em isolamento com suspeitas de coronavírus (COVID-19) no município, sendo acompanhadas pelo CADIP.

Todos os casos aguardam os resultados de exames, encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz e que devem ficar prontos nos próximos dias. Entre as suspeitas, duas pessoas estão no grupo de risco, com mais de 60 anos de idade.

Em nome da máxima transparência e ações de prevenção, a Prefeitura de Fernandópolis elaborou um plano de trabalho e medidas temporárias e emergências que já estão em vigor no município.

Fonte: Prefeitura de Fernandópolis