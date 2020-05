Sobe para 10 o número de infectados pelo Covid em Santa Salete

O boletim epidemiológico do município de Santa Salete/SP divulgado nesta segunda-feira, 25, traz a atualização no aumento do número de casos confirmados de coronavírus. Agora, são dez pessoas contaminas.



O boletim também apresenta dois casos negativos e um caso descartado por exames laboratoriais.





Com estas novas informações, todos os 13 casos totais notificados pela Secretaria de Saúde de Santa Salete já obtiveram respostas e até o fechamento deste boletim nenhum paciente suspeito aguarda resultado de exame.

