Sorrisos, palmas, músicas, alívio e fé: veja comemorações de idosos curados da Covid-19

Idosos que tiveram Covid-19 comemoram após receber alta — Foto: Divulgação

Em meio à pandemia do novo coronavírus, contrair a doença e conseguir vencê-la é motivo para muita comemoração – especialmente no caso de pacientes que estão entre os grupos mais vulneráveis à Covid-19, como os idosos.

É emoção para a família, para os amigos, para os profissionais de saúde. A vida passa a ter um novo significado, representa uma nova chance – e o agradecimento marca esse momento renovador.

No Amapá, uma idosa de 96 anos venceu a luta contra a Covid-19 após ter 50% do pulmão comprometido. Jandira Picanço Furtado recebeu alta após 20 dias internada.

“A gente fez uma corrente de oração forte em prol da saúde dela. Ela também pediu, porque por várias vezes ela chegou a pensar que não ia aguentar porque sentia muitas dores. E era o maior comentário da equipe de médica e de enfermagem, que ela não ia sobreviver pelo fato de ela ter chegado muito debilitada”, contou Amanda, neta de Jandira.

Jandira terá de fazer fisioterapia respiratória, mas já está junto dos familiares.

A volta para casa da Cecília Guimarães Thomé, de 82 anos, também foi marcante para médicos e familiares. Isso porque a paciente tem Alzheimer, e o período de internação foi intenso para toda a família. “A maior preocupação que nós tínhamos é de deixá-la sozinha, já que, infelizmente, ela não tem a compreensão do que está acontecendo”, declarou a neta Gabriela.

A alta de Cecília exigiu mais cuidados, já que ela teve a parte motora prejudicada por conta do tempo de internação. A paciente já começou a fazer fisioterapia para voltar a se locomover e a ter firmeza e confiança.

Maria Elisia de Souza, de 72 anos, e Affonso Ceolin, de 89 anos, contraíram o novo coronavírus e ficaram internados em um hospital em Tubarão (SC). Apesar de estarem no grupo de risco da doença, nenhum dos dois precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Sempre me deram muito apoio. Eu e meu marido sairmos daqui vivo, nós dois idosos, é um milagre de Deus”, disse Maria, após receber as homenagens.

2 de 4 Recuperados da Covid-19, Maria Elisia de Souza, de 72 anos, e Affonso Ceolin, de 89 anos, voltaram a morar juntos em SC — Foto: Arquivo pessoal

Em Goiânia, outro casal contraiu a doença, passou duas semanas no hospital e teve alta junto. Cirsa Pimentel Machado, de 67 anos, e Edgar Batista Machado, de 72, casados há 45, estão curados da doença.

“Achei que não sairia viva dessa, porque tenho vários problemas de saúde. Também achei que tivesse perdido meu marido, porque ficamos em quartos de UTI diferentes. Então, não sabia se ele estava vivo. Essa doença não é fácil”, relatou Cirsa.

Maria do Socorro Alves Bessa, de 68 anos, venceu a luta contra a Covid-19 em Quixeramobim (CE).

“Foi Jesus que me curou, muitas amizades, muitas orações, meus familiares e a equipe médica maravilhosa.[…] Quem garante saúde é equipe boa de médico. Um bom atendimento é que dá saúde, porque eu não gastei um real e tô muito feliz”, ressaltou.

Francisca Carvalho da Silva contraiu a doença, ficou um mês internada e foi curada. Teve muita festa no hospital em Teresina, com direito a cartazes da equipe médica e da família. 3 de 4 Francisca Carvalho da Silva teve alta do hospital de Teresina na quinta-feira (4) — Foto: Divulgação/Hospital Regional Justino Luz

Francisca Carvalho da Silva teve alta do hospital de Teresina na quinta-feira (4) — Foto: Divulgação/Hospital Regional Justino Luz

Anna Augusta de Oliveira, de 102 anos, ficou 23 dias internada e teve alta. A ex-primeira-dama de Cuiabá contou com o carinho do neto Arnaldo nesse período de recuperação. “Os familiares estão muito felizes com a volta dessa pessoa tão especial na nossa família”, disse ele.

Eudes Januário ficou 51 dias internado e agradeceu a dedicação dos profissionais de saúde e do apoio da família. “São situações que preciso agradecer. […] Tive cerca de 80% dos meus pulmões comprometidos, então imagina a violência dessa doença”, contou.

Depois de 11 dias longe da família, Francisca Pereira Lopes, de 88 anos, pôde reencontrar aqueles que tanto ama. A idosa foi diagnosticada com coronavírus e precisou ficar mais de uma semana internada na UTI do Hospital São Vicente, em Jundiaí (SP).