Suposta prima do assassino de Emanuelle publica mensagem no facebook afirmando que Aguinaldo foi morto na cadeira

O site teve acesso a mensagem publicada por G.L. (decidimos preservar o nome e imagem por não saber se é menor de idade) suposta prima de Aguinaldo Assunção, acusado de assassinar Emanuelly Pestana Castro, 8 anos, em Chavantes.

Em sua mensagem ela afirma que Aguinaldo foi assassinado na cadeia e que ele não merecia isso, chegando a dizer que “nunca passaria isso pela cabeça dele. Ele amava a vida”.

Apesar da grave acusação da jovem, que pode render uma investigação policial em seu desfavor, Aguinaldo cometeu suicídio na cadeia, se matando por enforcamento utilizando lenções.

VEJA A MENSAGEM NA INTEGRA

“Recada aí para vocês …

Sou prima do Agnaldo Guilherme, ele matou a garota ok. Mais (sic) ele não merecia ser assassinado na cadeia. Sim foi assassinado, por que ele não teria cometido suicídio. Ele quando matou o irmão (passado) ele falou que nunca passaria isso na cabeça dele. Ele amava a vida. Peço que parem de criticar e sim orem pela alma dele, por que pode julgar é Deus.”

A mensagem foi publicada no grupo no Caminho de Deus e ainda não se sabe se é de fato de um parente do assassino de Emanuelle. Mas já vem gerando revolta nas redes sociais.

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...