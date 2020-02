Suposto namorado de Gugu entra na batalha por herança

A partir de hoje (13), um novo capítulo se inicia na batalha judicial pela herança do apresentador Gugu Liberato. Desta vez, o chef Thiago Salvatico, apontado como namorado do apresentador, está tentando entrar no processo do inventário, avaliado em R$ 1 bilhão.

Segundo a coluna de Sonia Racy, do Estadão, Thiago e o apresentador tiveram uma relação estável por cerca de oito anos. O chef de cozinha não mora no Brasil e esteve no velório de Augusto Liberato.

O escritório que irá representar Thiago é o Traldi e Saggioro, localizado em São Paulo. Procurados pela equipe do SBT, o escritório não quis se pronunciar sobre o caso.

Já o advogado de Rose Miriam di Matteo, Dr. Nelson Willians, disse que a entrada de Thiago no inventário não interfere em nada no processo de união estável entre Gugu e Rose.

A viúva afirma que ela e Gugu tiveram união estável. Caso ela consiga provar isso, tem direito a receber 50% dos bens do apresentador. A família de Gugu contesta, dizendo que os dois possuem um contrato de coparentalidade, ou seja, tiveram filhos sem relação conjugal. Maria do Céu, mãe do apresentador, disse em entrevista que Rose Miriam nunca teve relação com Gugu. Isso pode sinalizar que a relação com Thiago Salvatico seja verdadeira.

Procurada, Ester Rocha, assessora de imprensa da família Liberato, não se pronunciou.

