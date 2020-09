Suspeito de estuprar enteada de 8 anos é preso após protesto

DL News

A Polícia Civil de Rio Preto prendeu temporariamente o homem de 31 anos suspeito de estuprar a enteada, de apenas 8 anos de idade, em Mirassol. Os abusos, segundo o boletim de ocorrência registrado pela madrinha da criança, estariam acontecendo desde o final de março. Ele está preso na carceragem da Deic.

O caso chegou à Polícia Civil de Mirassol na tarde do último sábado, dia 29. De acordo com o registro policial, a mãe da criança encontrou no celular do marido fotos dela e do homem durante uma relação sexual – as fotografias teriam sido tiradas sem o consentimento dela. A mulher também encontrou uma foto da filha fazendo sexo oral no padrasto.

Ela conversou com a criança, que confessou os abusos que estava sofrendo. Os episódios aconteciam dentro da casa, longe da presença da mulher. A mãe procurou a polícia militar e acionou o Conselho Tutelar. O suspeito chegou a ser detido, mas foi ouvido e liberado pela ausência de flagrante do crime.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria insinuado que os abusos aconteciam porque a criança o procurava.

Manifestação

Uma manifestação pacífica feita por mulheres em frente à delegacia de Mirassol na tarde deste domingo (30) chamou atenção das autoridades. Após se informar sobre o caso, o delegado titular (temporário) Mauro Truzzi pediu a prisão temporária do homem. Um inquérito foi instaurado e o suspeito vai responder por estupro de vulnerável.