Taradão é preso por tentativa de estupro de diarista em Votuporanga

Um homem de 55 anos foi preso ontem (16) pela Polícia Militar de Votuporanga por tentativa de estupro de uma diarista, de 45 anos, no bairro Cecap I.

mulher contou à polícia ter vivido momentos de pânico na casa do acusado. Ela contou ter sido contratada para prestar serviços domésticos e ao chegar na casa já foi logo ‘cantada’.

Apesar de não corresponder, a mulher passou a receber ofertas de dinheiro e até bens em troca de sexo.

A trabalhadora diz que recusou e continuou o trabalho, mas quando fazia limpeza no quarto foi agarrada, tocada nas partes íntimas pelo órgão masculino, além de apalpada pelo homem, que ainda tentou mordê-la.

A vítima tentou fugir, mas foi ameaçada pelo morador com uma faca, sendo forçada a presenciar o acusado a se masturbar.

Quando conseguiu escapar, a diarista ligou 190 e chamou a PM – Equipe Delta, vtrs 16307, 16301 e CGP3. O homem admitiu o ataque, sendo apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi preso pelo crime sexual. A faca também foi apreendida.

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...