Tartaruga albina é encontrada e intriga população

Uma tartaruga albina foi encontrada por um agricultor enquanto ele trabalhava no campo, na região de Balasore, na Índia. A tartaruga, de cor amarela, chamou atenção e intrigou os moradores da área.

O homem decidiu entregá-la ao departamento responsável por animais silvestres e especialistas avaliaram a espécie e as causas dela ser dessa cor. o animal. De acordo com o site IG, os estudiosos informaram que a tartaruga é da espécie flapshell e que sua cor deve-se ao albinismo.

Ainda de acordo com a publicação, apesar de rara, a tartaruga é de uma espécie que já existe na Índia, no Paquistão, no Nepal, Sri Lanka, Bangladesh e no Mianmar.