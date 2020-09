Técnica em enfermagem é agredida por paciente e parentes dele

G1

Uma técnica em enfermagem denuncia que foi agredida por três pessoas dentro do Hospital de Campanha (HCamp) de Catalão, região sudeste de Goiás. Ela conta que uma paciente se irritou com a demora no resultado de um exame de tomografia e, junto com o pai e o marido, a atacaram com socos e pontapés.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (31). Após o episódio, os três parentes deixaram a unidade de saúde e ainda não foram localizados. A polícia informou que eles já foram identificados.

A técnica em enfermagem teve uma luxação na mão e hematomas na cabeça. Durante a confusão, o trio ainda derrubou vários objetos e papéis no chão. A vítima, que prefere não se identificar, lembrou dos momentos de pânico que viveu.

“Eu caí porque tinha um biombo atrás. Eu me desequilibrei e caí em cima do biombo. Quando eu caí, ela grudou no meu cabelo, e o pai e o esposo dela me deram chutes na cabeça e nas pernas”, revela.

“Foi terrível, foi terrível. Porque vocês está ali na linha de frente, você está trabalhando, arriscando sua vida para dar o melhor de você para seus pacientes e aí acontece uma coisa dessas”, desabafa.

A profissional dá expediente no HCamp há cerca de um mês. Apesar da situação, a mulher diz que não pretende se afastar do emprego.

“Isso me abalou muito, mas eu vou continuar [trabalhando]. Eu fiz técnico de enfermagem para isso. Eu vou estar lá, firme”, pontua.

Em nota, o secretário de Saúde de Catalão, Velomar Rios, disse que “está aguardando um relatório detalhado, ilustrado com fotos, da coordenação do HCamp” e que tal documento “será encaminhado para o jurídico, pois a secretaria irá fazer uma representação contra os agressores”.