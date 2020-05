Técnico em enfermagem morre na UTI em que trabalhava

O sonho do técnico em enfermagem Tiago Andrade da Silva, 35, era trabalhar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital São Vicente, em Jundiaí. Após várias tentativas nos últimos anos, em fevereiro, ele foi chamado e passou a atender pacientes no setor.

Foi nele que, no último dia 19, Silva morreu, após 13 dias de internação devido à Covid-19.

Morador de Caieiras, ele estava em ascensão profissional -trabalharia em mais um hospital, mas quando foi convidado já estava internado- e em busca de uma casa própria, para morar com a mulher, Ana Paula Dourado de Andrade, 42, e a enteada Ana Julia, 13, quando começou a ter sintomas da doença.

Após ter uma vida toda como atleta (corridas), tinha hipertensão e obesidade e era favorável às medidas de isolamento social. Chegou a compartilhar a frase “Bolsonaro genocida” em uma rede social em 24 de março, após o presidente criticar o fechamento de escolas e atacar a imprensa.

“Minha casa não tinha silêncio, ele e minha filha brincavam o tempo todo, conversavam demais. Hoje o silêncio faz um eco que dói demais. Ele morreu lutando, lutando muito”, disse Ana Paula.

Ela conta que o marido, com quem estava casada havia dois anos, começou a espirrar e a ter coriza em 30 de março. No dia 2, passou a apresentar febre alta. A mulher o levou à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Franco da Rocha, mais perto de casa, onde um raio-X não deu nenhum indicativo da doença, segundo ela.

