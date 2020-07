Temperatura deve cair desta quinta até o final de semana, aponta Climatempo

Apesar de não ter previsão de chuva, o Climatempo alerta que entre os dias 7 a 8 de julho, uma nova frente fria se formou no Sul do Brasil associada a um ciclone extratropical. Depois de provocar chuva muito volumosa sobre a Região Sul, que superou os 100 mm em 24 horas em amplas áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, esta frente fria avança sobre a Região Sudeste durante os dias 9 e 10 de julho.

Mas quem está querendo chuva ou o frio de maio, vai se decepcionar. A passagem desta frente fria acontece com pouca chuva e que a temperatura na região de Fernandópolis terá mínimas de 16º e 14º e máximas de 27º e 29º graus entre hoje e amanhã respectivamente. A temperatura deve cair na região noroeste paulista seguindo a previsão para o restante do estado, apesar de prever menor intensidade no comparativo com as demais região do estado.

