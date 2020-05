Temperatura deve cair e pode registrar 6º no final de semana em Jales e região

A partir do próximo sábado, 23 de maio, a Região Noroeste do estado de São Paulo começa a apresentar quedas acentuadas de temperaturas devido a chegada de uma massa de ar frio. Vale lembrar que o frio é predominante na região nesta época do ano. Uma boa lembrança são as noites geladas da EXPO de Fernandópolis, que sempre é realizada neste período do mês e com muito frio! Em 2020, em razão da pandemia de coronavírus, o evento foi cancelado.



Segundo o site Climatempo, a variação da temperatura no próximo final de semana surpreende, com máxima de 17º e mínima de 6º no domingo, dia 24 na cidade de Jales.



Como toda previsão, podem haver alterações nas variações das temperaturas, mas a massa de ar frio deve fazer a temperatura baixar na região.

Foconews