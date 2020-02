Terapeuta oferece consulta grátis e tenta abusar de faxineira

Uma faxineira de 20 anos denunciou um terapeuta, de 61, em Rio Preto.

Segundo a polícia, o caso aconteceu em um apartamento, que fica na Vila Imperial.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima fez a limpeza no apartamento do suspeito. Depois disso, o homem mandou mensagens para ela dizendo que ela estaria triste e chegou a oferecer uma consulta de graça.

Ela aceitou o convite e foi até o apartamento do terapeuta. No local, o suspeito começou a beijar o pescoço dela e tocar nas partes íntimas dela.

Ainda de acordo com a polícia, a jovem entrou em choque e começou a passar mal. Ela chamou um motorista de aplicativo, contou os fatos para ele, que a levou até a Central de Flagrantes para denunciar o abuso.

Um inquérito foi aberto pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) para investigar o caso e o suspeito será chamado para depor.

