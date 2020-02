TONELADAS DE TOMATES SÃO DESCARTADAS ÀS MARGENS DE ESTRADAS NO INTERIOR DE SP

“Aproveito, senão vão jogar em qualquer lugar e não fica dando mau cheiro em beira de estrada. Quando produz demais, eles colhem, não tem preço e jogam também”, diz.

Atualmente, Ribeirão Branco é uma das maiores produtoras de tomate do Brasil. De acordo com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), a cidade produz cerca de 10 milhões de caixas de tomate por ano.

Apesar do descarte do produto, o presidente do sindicato acredita que o melhor destino seria a doação.