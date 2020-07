TOR apreende 1,6 t de maconha em caminhão com farelo de milho

SBT Interior

Policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) fizeram, nesta segunda-feira (13) à noite, uma grande apreensão ​de maconha em um caminhão que saiu de Dourados (MS) e seguia para São Paulo.

A apreensão foi feita na rodovia Washington Luiz (SP-310), em Sud Mennucci, na região de Rio Preto.

Segundo a polícia, eles faziam patrulhamento pela rodovia e suspeitaram de um caminhão azul e decidiram fazer a abordagem.

O motorista era um homem de 39 anos, que afirmou estar transportando uma carga de farelho de milho do MS para SP. Durante a conversa, o motorista mostrou-se muito nervoso e a polícia decidiu analisar a carga.

Toda a droga estava escondida junto com os sacos de farelo de milho, em tabletes de várias cores. No total, 1,6 tonelada do entorpecente foi encontrado no veículo.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Jales e o motorista foi preso em flagrante.