TOR apreende 224 kg de maconha que seguia para Jales

Uma grande apreensão de 224 quilos de maconha foi realizada na noite desta segunda-feira, dia 15, pelo TOR em Presidente Prudente. A droga estava escondida em um caminhão baú Mercedes Benz que seguia para Jales.

O motorista disse que saiu com o caminhão de Maringá, no Estado do Paraná com destino a Jales e que toda a droga seria entregue a um homem desconhecido. Ele receberia R$ 3 mil reais pelo transporte.

A interceptação ocorreu na rodovia Rapouso Tavares, durante uma operação de rotina da do Tático Ostensivo Rodoviário. O motorista acabou demonstrando nervosismo o que resultou em uma vistoria minuciosa no caminhão.

Os policiais encontraram 391 tabletes da droga escondida entre móveis usados que estavam no interior do baú. O motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante e os objetos pessoais apreendidos.

