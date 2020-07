Touro de 400 kg é flagrado andando de carro conversível

Portal do Holanda

Um touro com aproximadamente 400 kg foi flagrado em cima de um carro, modelo conversível, em uma estrada, no sul da França. A cena inusitada foi registrada por um motorista que passava pelo local.

Segundo o R7, o jornal britânico Daily Mail divulgou que o motorista estava indo à praia com amigos, quando viu o touro em cima do carro, amarrado no banco de trás do carro e ficou bastante surpreso.

Ainda de acordo com a publicação, o animal teria fugido de uma propriedade na região e que foi o único jeito que o dono encontrou para levar o animal de volta para casa.

O caso viralizou nas redes sociais.