Traficante condenado é capturado pela PM

Um traficante de 32 anos de idade, condenado a cinco anos, oito meses e um dia de prisão por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga ontem (14).

Ele foi avistado durante patrulhamento da Equipe Alpha VTR304, no bairro São João, e demonstrou comportamento suspeito com a aproximação da polícia.Durante a pesquisa ao bando de dados da PM o nome do homem constou PROCURADO. Ele foi levado ao 3º Distrito Policial para ser recolhido ao sistema carcerário estadual.

Votuporanga tudo