Traficante é preso com 31 kg de maconha em Votuporanga

Um traficante foi preso ontem (19) com mais de 31 quilos de maconha em Votuporanga. Ele foi flagrado pela Polícia Militar, no bairro Sonho Meu. Outros dois comparsas do crimino fugiram. Os ´tijolos´ da droga estavam em dois tambores.

Além da droga os PMS (VTR 16320) também apreenderam dois radiocomunicadores portáteis (HTs) utilizado pelos olheiros do tráfico.

O rapaz foi levado à Central de Flagrantes e autuado. Ele pode pegar até 15 anos de cadeia.