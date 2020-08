Traficante é preso e menores detidos pela PM em Fernandópolis

RN

Um traficante foi preso e dois menores detidos pela Força Tática da Polícia Militar de Fernandópolis, com apoio das Equipes “C” e CGP, em uma operação realizada na noite desta quarta-feira, dia 12, na Rua Porto Alegre, no bairro Vila Regina.

Os policiais desconfiaram de um veiculo de aplicativo em trânsito pela rua e dentro estavam quatro pessoas e dois deles, menores já conhecidos nos meios policiais. Os indivíduos demonstraram atitude suspeita e um deles tentou desfazer de algo que foi jogado para fora do veiculo.



O carro foi abordado e o material jogado na rua continha 20g de crack. Já com o outro menor foi encontrado mais 37g de crack. O motorista do aplicativo mencionou onde teria levado os passageiros, e com apoio de outras equipes da PM, a batida foi na casa do traficante, conhecido como “Coelho”.

No quintal, os policiais encontraram mais uma pedra bruta, pesando aproximadamente 50g e no interior da casa também foi localizada uma balança de precisão, celular e R$ 152 reais em dinheiro.

Todos foram encaminhados ao Plantão Policial e um traficante continuou preso e os adolescentes ficaram a disposição da Justiça.

Os dois menores já tem passagem pela Polícia por receptação de produto furtado e por tráfico de drogas.