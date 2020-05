Traficantes que vendiam drogas por aplicativo são condenados

O juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, condenou dois homens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A. R. P. e A. O. de S. teriam criado um sistema sofisticado e profissional para a venda de entorpecentes, inclusive com a comercialização por meio de aplicativos de celular.

De acordo com os autos do processo, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de venda de armas de fogo em um estabelecimento comercial na avenida Francisco Vilar Horta, no Patrimônio Novo. No local nada de ilícito foi encontrado, porém o responsável pelo comércio acabou confessando que guardava uma arma de fogo em casa, que pertencia a A. R. P.

a cidade