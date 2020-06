Trem parado bloqueia trânsito em cruzamento e impede passagem de viatura dos bombeiros em Jales

Essa é mais uma das várias vezes em que a composição de vagões de um trem ficaram parados no cruzamento do trecho que liga a Rua Minas Gerais, no Jardim Paulista à Avenida Rosa Garcia Ceciliano, no prolongamento com a Rua Goiás, no Jardim São Gabriel em Jales/SP. Aquele local é um dos principais que permitem o acesso da população a estes e outros bairros daquela região.

Além de bloquear o transito, que é intenso naquele local, o fato que aconteceu aproximadamente às 18h00 deste sábado, 6 de junho, causou ainda mais revolta por não permitir que uma viatura do Corpo de Bombeiros seguisse o seu caminho. Segundo moradores, a viatura seguia com giroflex ligado e estaria a caminho de uma emergência.

Um vídeo gravado pelo André, popular Chuek, registrou o momento: “Bombeiros desesperados querendo passar. Estamos atrasados e também não conseguimos passar. Uma hora e meia!”, disse no vídeo.

SOLUÇÃO

Nesta semana, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Jales encaminhou a informação de que a construção de dois viadutos, inclusive neste local citado acima, já é realidade no município:

Jales será contemplada com a construção de dois viadutos sobre a linha férrea, realizando um sonho de décadas dos moradores da cidade. A confirmação se deu após a Rumo S.A., empresa concessionária da Malha Paulista, informar na quarta-feira, dia 27 de maio, que a União, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), assinou o termo aditivo de concessão que dá o direito de prorrogar o prazo de vigência do seu contrato por mais trinta anos, após quatro anos de negociações. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas e o diretor-geral em exercício da ANTT, Marcelo Vinaud, em Brasília, assinaram a renovação antecipada do contrato de concessão.

Em março deste ano, um grupo formado pelo gerente-executivo da Rumo, Emanoel Tavares Costa Junior, pelo coordenador Marcelo Rodrigues, o relações governamentais Norte, Bruno Rabello Madalena, e o relações institucionais e governamentais Rodrigo Verardino de Stéfani visitou o trecho que liga a Rua Minas Gerais, no Jardim Paulista à Avenida Rosa Garcia Ceciliano, no prolongamento com a Rua Goiás, no Jardim São Gabriel, ponto que deve receber o primeiro viaduto e trecho da Avenida Jânio Quadros, próximo ao Comboio, que deverá receber o segundo viaduto.

“Depois de prontos, os viadutos, que terão obras complementares, vão aliviar a vida dos que usam a passagem de nível da Rua Maranhão e que muitas vezes precisam aguardar a passagem de trens, alguns com mais de 100 vagões e daqueles que poderão atravessar do prolongamento da Rua Dois, próximo ao Comboio, para o Jardim Aclimação. Há décadas estas obras são aguardadas e clamadas pela população jalesense”, lembrou o prefeito Flá.

Foconews