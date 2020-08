Três mulheres e um homem são presos com 5 quilos de droga

DL News

Quatro pessoas, um homem e três mulheres, foram flagrados com quatro tijolos de maconha em Mirassol na noite desta sexta-feira (14).

Eles ocupavam um UP durante, onde a droga estava escondida. Durante diligência na Rua Prudente de Morais, os policiais do Baep localizaram mais um tijolo da mesma droga, balança de precisão e várias embalagens plásticas que, segundo a PM, normalmente são usadas para embalar a droga fracionada. No total, foram apreendidos 5 quilos de maconha.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Mirassol, onde os quatro ocupantes do veículo permanecem presos.