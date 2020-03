Três são presos após se envolverem em furto de ração

Três homens foram presos pela Polícia Militar após serem denunciados por furto de ração de uma granja localizada as margens da rodovia Euclides da Cunha no perímetro urbano de Fernandópolis. O fato aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, dia 25.

Dois funcionários faziam a retirada dos sacos de rações e passava para um terceiro, conhecido como receptador. A polícia fez um cerco na rua Brasil, entrada da cidade e localizou os produtos em uma caminhonete.

O trio foi encaminhado ao Plantão Policial onde permaneceu preso, ficando a disposição da Justiça.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Rn