UEGENTE: Morre, aos 22 anos, cantor sertanejo Henrique

Uma parada cardiorrespiratória ocorrida neste sábado prejudicou ainda mais o estado de saúde do cantor sertanejo Henrique (Wesley Pereira da Silva), da dupla Netto & Henrique, acidentado na madrugado do último dia 8 de fevereiro, depois de colidir na traseira de uma caminhonete em Santa Fé do Sul. O carro acabou pegando fogo com a batida

O rapaz de apenas 22 anos estava internado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto depois que sofreu traumatismo craniano e teve de se submeter a uma cirurgia. Durante esta semana apresentou melhoras, conseguindo se comunicar com gestos. Ele atendeu estímulos movimentando a cabeça e as mãos.

A parada cardiorrespiratória chegou a durar mais de 10 minutos e pode deixar sequelas, já que os médicos tiveram dificuldade na ressuscitação.

Henrique também teve uma infecção generalizada, complicando ainda mais seu estado de saúde até que no início desta noite foi a óbito.

O ACIDENTE

Henrique (Wesley Pereira da Silva) 22 anos, natural de Santa Salete acabou colidindo com seu Ford/Fiesta na traseira de uma caminhonete que estava parada em um semáforo na Avenida Navarro de Andrade, principal via da cidade, por volta das 3h50 do dia 8.

Com o impacto, os dois veículos pegaram fogo, sendo que o motorista da caminhonete conseguiu sair sozinho. Já Wesley, desacordado, foi retirado do veiculo por policiais que atenderam a ocorrência.

O jovem teria dado entrada na UPA do município as 3h50 com trauma de face, múltiplas escoriações em seguida transferido para a Santa Casa de Santa Fé do Sul. Por volta das 9h da manhã, o jovem foi transferido para São José do Rio Preto. Exames de imagens apresentaram sinais de edema no crânio.

Os dois veículos ficaram carbonizados, mesmo com a intervenção do Corpo de Bombeiros.